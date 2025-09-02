Buenos Aires prohíbe la entrada de fanáticos chilenos a Argentina hasta 2027

Después del incidente de la Copa Sudamericana, los argentinos han tomado cartas en el asunto

Mauricio Díaz Valdivia
2 de Septiembre de 2025
La afición chilena tiene prohibido entrar a suelo argentino por los siguientes dos años
La afición chilena tiene prohibido entrar a suelo argentino por los siguientes dos años | AP

Luego de los eventos desafortunados que se vivieron en la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto, las sanciones han comenzado a llegar, pero los países implicados también han comenzado a trabajar por su cuenta, pues Argentina ha anunciado una de las acciones que ha tomado con miras al futuro.

Completo caos después del partido en la Sudamericana | AP

Sin afición de visita 

Casi 15 días después de la terrible situación que se vivió en el Estadio Libertadores de América, en donde hubo golpes en el medio del partido entre Independiente en contra de la U de Chile, las autoridades de Argentina han tomado la decisión de tratar de evitar a su manera un incidente similar.

Es por ello que han decidido que la afición de la Universidad de Chile no tendrá acceso a los partidos como visitante hasta el próximo 31 de diciembre de 2027, siendo una sanción un poco mayor a dos años para los protagonistas del problema entre barras de ambas escuadras.

EL Libertadores de América fue testigo de un muy mal momento | AP

Con documento en mano

A través de redes se ha filtrado el documento oficial con el que se ha comunicado la sanción que existe a partir de este momento hasta el final del 2027, cuando podrían volver a ingresar a Argentina los fanáticos chilenos.

En dicho documento, se explica que la sanción abarca no solamente partidos oficiales de alguna competencia en Sudamérica, sino también será tomada en cuenta en encuentros amistosos. El castigo engloba a todos los aficionados por haber "cometido infracciones y/o delitos".

Documento oficial de la sanción | Captura

TE PUEDE INTERESAR

El fichaje de Laporte no se ha podido hacer oficial

Internacionales | 02/09/2025

Athletic no puede inscribir a Laporte; su transfer llegó tarde desde Al Nassr
Manchester City se despide de históricos

Internacionales | 02/09/2025

¡Limpia! Manchester City se despide de históricos jugadores en el cierre de pases
Jamie Vardy ficha por el Cremonese

Internacionales | 02/09/2025

Jamie Vardy ficha por el Cremonese de Italia tras 13 temporadas en el Leicester
Te recomendamos
Colo Colo presenta a Fernando Ortiz: “Lo elegimos por su trabajo en América y Monterrey”
Futbol
CONMEBOL

LO ÚLTIMO

 