Buenos Aires prohíbe la entrada de fanáticos chilenos a Argentina hasta 2027

Luego de los eventos desafortunados que se vivieron en la Copa Sudamericana el pasado 20 de agosto, las sanciones han comenzado a llegar, pero los países implicados también han comenzado a trabajar por su cuenta, pues Argentina ha anunciado una de las acciones que ha tomado con miras al futuro.

Sin afición de visita

Casi 15 días después de la terrible situación que se vivió en el Estadio Libertadores de América, en donde hubo golpes en el medio del partido entre Independiente en contra de la U de Chile, las autoridades de Argentina han tomado la decisión de tratar de evitar a su manera un incidente similar.

Es por ello que han decidido que la afición de la Universidad de Chile no tendrá acceso a los partidos como visitante hasta el próximo 31 de diciembre de 2027, siendo una sanción un poco mayor a dos años para los protagonistas del problema entre barras de ambas escuadras.

Con documento en mano

A través de redes se ha filtrado el documento oficial con el que se ha comunicado la sanción que existe a partir de este momento hasta el final del 2027, cuando podrían volver a ingresar a Argentina los fanáticos chilenos.

En dicho documento, se explica que la sanción abarca no solamente partidos oficiales de alguna competencia en Sudamérica, sino también será tomada en cuenta en encuentros amistosos. El castigo engloba a todos los aficionados por haber "cometido infracciones y/o delitos".

