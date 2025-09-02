Athletic no puede inscribir a Laporte; su transfer llegó tarde desde Al Nassr

Terminó el mercado de pases para la temporada 2025-2026, pero desafortunadamente para algunos equipos en Europa, en específico para el Athletic de Bilbao, las cosas no han salido del todo bien, pues cuando todo se preparaba para el regreso de Aymeric Laporte, el transfer ha quedado trabado y su fichaje ahora parece algo imposible.

Laporte estaba a punto de regresar a Europa | MexSport

¿Desde dónde se bloqueó la transferencia?

Al Athletic se le ha complicado la transferencia debido a que la operación se volvió bastante complicada, generando el problema de no mandar a tiempo los papeles para Al-Nassr y ya con el periodo de pases cerrado, no hay ninguna manera de poder inscribir al jugador a destiempo para este primer semestre de la temporada.

Ahora, el equipo de San Mamés trabaja ya a marchas forzadas para intentar destrabar la situación, pero la realidad es que por el momento, parece que tendrán que esperar para el siguiente periodo de transferencias en invierno. De momento, la documentación está siendo analizada por la FIFA y la RFEF, quienes podrían dar una respuesta en los próximos días.

Al-Nassr se quedará con el jugador un tiempo más | MexSport

Detalles del contrato fallido

Ocho años después de su salida, Laporte tenía en sus planes regresar a San Mamés tras su paso por el Manchester City y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Su contrato estaba pactado a ser de tres años a partir de su regreso al club.

La cifra que se tenía planeada para el fichaje era de 25 millones de euros por temporada; previamente, el equipo árabe había pagado 27.5 millones a Manchester City por su llegada a Arabia Saudita. En esta ocasión, el intento por parte de jugador y equipos porque todos quedaran satisfechos con el pase, fue lo que terminó por perjudicar y evitó que no se pudiera completar.

Athletic tendrá que esperar por el regreso del central | MexSport