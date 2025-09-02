Jamie Vardy ficha por el Cremonese de Italia tras 13 temporadas en el Leicester

El delantero inglés de 38 años llega al equipo que recién ascendió a Serie A

Associated Press (AP)
2 de Septiembre de 2025
Jamie Vardy se muda a Italia después de 13 temporadas con Leicester que incluyeron un improbable título de la Premier League en 2016.

El delantero inglés de 38 años firmó el martes con el club recién ascendido a la Serie A, el Cremonese. El club dijo que Vardy había firmado hasta finales del próximo mes de junio con opción de renovación.

En abril se anunció que Vardy dejaría Leicester al final de la temporada pasada, y marcó su partido número 500 y último con el club un mes después con un gol de despedida que fue su número 200 con el equipo.

Récord de Vardy

Vardy anotó en un récord de 11 partidos consecutivos en la campaña del Leicester que le permitió ganar el título, una historia que será recordada como una de las más grandes del fútbol. El título desafió las probabilidades de pretemporada de 5000-1 .

El presente de Cremonese

Tras ganar los playoffs de la Serie B y regresar a la máxima categoría después de dos años, el Cremonese sorprendió al AC Milan en su debut en la Serie A. Sigue invicto tras una dramática victoria sobre el Sassuolo.

El conjunto italiano volvió a la Serie A, tras vivir su última temporada en la Serie B donde terminó en el cuarto sitio con 61 unidades por debajo del Sassuolo, Pisa, Spezia. Cabe mencionar, que en la temporada 2022-23 ascendieron tras largas temporadas fuera del radar. 

