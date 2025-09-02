Manchester City cierra el mercado de transferencias con importantes salidas de jugadores. El conjunto de los ‘Ciudadanos’ se despidió de tres de sus jugadores históricos. Ederson es uno de los nombres que más resuenan.

El arquero brasileño ha dicho adiós de la que fue su casa por alrededor de ocho años, el guardameta fue traspasado al Fenerbahce en donde compartirá vestidor con el mexicano Edson Álvarez; Ederson se va con 15 títulos conseguidos.

‘Eddie’ conquistó seis Premier League, una Champions League, dos FA Cup, cuatro Copas de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de clubes desde su llegada en 2017 procedente del Benfica de Portugal.

Otro de los elementos que dice adiós es Ilkay Gündogan quien tras vivir su segunda etapa con el Manchester City terminó saliendo con rumbo al Galatasaray, a falta de hacerse oficial, será la primera vez que el turco juega en su país.

Finalmente, Akanji es otra de las salida quien ya fue oficializado como nuevo jugador del Inter de Milán en calidad de cedido pero con una opción de compra de 15 millones de euros que se convertirá en obligatoria si se llegase a cumplir condiciones difíciles de alcanzar.

El defensa central abandona a los ‘Ciudadanos’ después de registrar un total de 136 partidos disputados colaborando con 5 anotaciones y tres asistencias.

