Ederson Moraes será compañero de Edson Álvarez; Fenerbahce llega a un acuerdo con el portero brasileño

En las 'compras de pánico' del mercado de fichajes durante las últimas horas del mismo, se han dado algunos movimientos inesperados, los cuales sorprenden a los fanáticos del futbol; entre ellos, el Manchester City ha extendido su renovación de plantel incluso en el arco después de sacar a Ederson Moraes de sus planes.

Portero brasileño con nuevo equipo

Después de que Ederson fuera notificado que no seguía en los planes de Pep Guardiola, el guardameta carioca ha buscado una buena opción para seguir su carrera, por lo que la oferta de Fenerbahce para ir a competir a la Superliga de Turquía no suena tan mal, además de que el portero actual de ese equipo es Dominik Livakovic, quien brilló con Croacia en Qatar 2022.

Con información de Fabrizio Romano, la cifra por la que los Canarios estarían comprando los servicios como portero del brasileño ronda los 13 o 14 millones de euros, lo cual ya ha sido aceptado por todas las partes involucradas, incluido el agente del jugador, Jorge Mendes. Esta transferencia facilitaría la llegada de Gianluigi Donnarumma a Manchester City después de su polémica salida del campeón de Champions, PSG.

Nuevo compañero del 'Machín'

El último fin de semana de agosto en el 2025 también ha traído un momento nuevo e importante en la carrera de Edson Álvarez, pues jugó como titular y además todo el partido en la victoria de Fenerbahce, su nuevo equipo. En tal duelo, en contra de Genclerbirligi, el jugador mexicano tuvo como portero a Livakovic, quien es el titular inamovible.

Ahora, con la inmimente llegada de Ederson Moraes, parece que la competencia interna por la titularidad en el arco estará más peleada aún, tratando de ayudar al equipo a mejorar y seguir subiendo posiciones en la tabla.

