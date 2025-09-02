¡Oficial! Bayern de Munich ficha a Nicolas Jackson del Chelsea

Bayern Munich ha roto el mercado de transferencia para un conjunto alemán en esta ventana, los ‘Bávaros’ estarían desembolsando unos 81.5 millones de euros por Nicolas Jackson para que se convierta en el segundo traspaso más caro para el club.

El africano deja al Chelsea con un total 81 duelos disputados anotando en 30 ocasiones y asistiendo en 12 más. Además de jugar en la Premier League estuvo en España con Villarreal y CD Mirandés.

Jackson l X:FCBayernEN

¿Cómo fue la negociación?

El atacante senegalés, de 24 años, deja al Chelsea para enrolarse con el Bayern Munich quien desembolsó aproximadamente 14 millones de euros brutos, incluyendo bonos. El salario que recibirá aún no se da a conocer; pero, será mayor a los 5 millones de libras al año que recibía.

Jackson firma con los ‘Bávaros’ en una cesión por 16.5 millones de euros con obligación de compra de 65 millones, con un elevado número de partidos y tras la cesión firmando por cinco temporadas lo que lo vincula hasta 2031, en una operación que podría alcanzar los 81.5 millones de euros.

Nuevo 'Bávaro'

¿Cómo juega?

Nicolas Jackson se desempeña como delantero centro y Bayern Munich se fijó en él para utilizarlo como respaldo de Harry Kane y darle mayor calidad con variaciones al club con velocidad, agilidad y capacidad para desmarcarse. Luego de destacar en España e Inglaterra, Jackson vivirá un nuevo reto al llegar a la Bundesliga.

Ahora tendrá la oportunidad de consolidarse en una de las ligas más competitivas y en la que promete tener el protagonismo que se vio opacado en su estancia en Chelsea.

Deja al Chelsea l AP