Kimmich firma extensión con Bayern Munich hasta 2029

Después de prolongadas negociaciones, el volante Joshua Kimmich acordó permanecer con el Bayern Munich al firmar el jueves un nuevo contrato de cuatro años

El capitán de la selección de Alemania ha formado parte del Bayern desde 2015, ganando ocho títulos de Bundesliga y la Liga de Campeones en 2020.

"Es alguien que siempre va a adelante, ya sea en el club o como capitán de la selección alemana. Su hambre es inquebrantable, como pudimos comprobar de nuevo en los octavos de final de la Liga de Campeones", afirmó el director ejecutivo Jan-Christian Dreesen en un comunicado.

"Su determinación y su compromiso son la personificación del FC Bayern. Debe tender el puente entre nuestra generación actual y una nueva era".

La extensión del contrato siguió a informes el mes pasado en Alemania que indicaban que el Bayern había retirado de la mesa una oferta de contrato a Kimmich, con las negociaciones estirándose. .

Kimmich dijo que eligió extender su contrato porque el Bayern le ofreció "el mejor entorno para alcanzar mis objetivos deportivos".

"Tomé mi decisión basándome en eso. Actualmente no hay mejor grupo de compañeros, equipo técnico y entorno de club para que yo pueda maximizar mi éxito. Aquí me siento como en casa y aún no he terminado", subrayó.

Kimmich es el último jugador del Bayern en comprometerse con un nuevo contrato después de que el volante ofensivo Jamal Musiala, el lateral Alphonso Davies y el arquero Manuel Neuer firmaron nuevos acuerdos el mes pasado.

El Bayern aún tiene decisiones que tomar, ya que los delanteros Leroy Sané y Thomas Müller tienen contratos que expiran al final de la temporada.

