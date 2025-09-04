¿Cuál fue el último equipo que ascendió deportivamente a Liga MX?

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó que el Ascenso y Descenso volverá a la Liga MX a partir de la temporada 2026-27, por lo que recuerdo de aquel dramatismo también regresará. Fue en 2018-19 la última vez que un equipo del entonces Ascenso MX -ahora Liga de Expansión- logró subir de categoría de manera deportiva y fue Atlético San Luis.

El estado de San Luis Potosí y el Estadio Alfonso Lastras volvieron a Primera División tras varios años de ausencia, por lo que la locura se desató. Sin embargo, en aquella ocasión ningún equipo de la Liga MX bajó a Segunda División, ya que el descendido, que fue Veracruz, pagó su multa para la permanencia y la liga se jugó con 19 equipos.

Maradona en la Final | IMAGO7

Ascenso y Diego Armando Maradona

Como la gran mayoría de historias de la Liga MX, el ascenso del Atlético San Luis fue atípico y con grandes momentos de por medio. El conjunto potosino tuvo en aquella ocasión en el banquillo a Alfonso 'Poncho' Sosa, mientras que su mayor rival por el boleto a la máxima categoría fue Dorados, con Diego Armando Maradona en el banquillo.

Atlético San Luis obtuvo su Ascenso sin jugar el Campeón de Campeones, ya que derrotó al conjunto sinaloense en las Finales del Apertura 2018 y Clausura 2019. La primera terminó con un marcador global de 4-3; mientras que la segunda fue igual de cerrada con un 2-1.

La Gran Final | IMAGO7

Último equipo en descender

Por su parte, el último equipo que perdió la categoría de manera deportiva fue hace algún tiempo. Jaguares de Chiapas perdió su lugar en la Liga MX en el Clausura 2017, en una trágica noche en el Estadio Jalisco ante Atlas.