Independiente estalla contra Conmebol tras eliminación de Copa Sudamericana: “Nefasto”

Independiente de Avellaneda reaccionó tras la eliminación, por parte de Conmebol, de la Copa Sudamericana debido a la pelea campal que se desató en las tribunas de su estadio durante el juego ante Colo Colo.

El comunicado fue directamente con el mandamás de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por parte del Presidente del ‘Rojo’ donde se menciona a los más de de 170 mil socios que abalanzaron sobre el representante de futbol sudamericano.

“Esta resolución no es un error jurídico de un tribunal: es una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenio, negocios y beneficios futuros”, menciona parte del comunicado.

Mensaje contra la Conmebol

Finalmente, dentro del desarrollo del texto mandaron un mensaje contundente sobre la toma de decisión que realizaron dejando fuera de la competición al ‘Rojo’ y por ende el pase en automático a Colo Colo de Chile.

“La decisión de la Conmebol sienta un precedente: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales”, menciona el desenlace del conjunto argentino.

Exigencias a Conmebol

Independiente en el segunda hoja del comunicada exige que se elimine toda información del equipo en el Museo de la Conmebol esto hasta Alejandro Domínguez no salga: “Exigimos de manera inmediata. Que se elimine toda referencia a nuestra Institución en el marco del Museo de la Conmebol mientras usted continúe en la presidencia. Que se restituya de forma inmediata todos los elementos entregado por Independiente al Museo de la Conmebol”.

