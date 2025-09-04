"Perdió el futbol". Independiente reacciona a su eliminación de la Copa Sudamericana

La Conmebol anunció la eliminación de Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana 2025, luego de los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile, disputado el pasado 20 de agosto.

El encuentro debió ser suspendido por disturbios en una de las tribunas del estadio, lo que motivó la intervención de la Comisión Disciplinaria del organismo sudamericano.

Conmebol decidió dejar fuera a Independiente | AP

Los motivos de la sanción a Independiente

En su fallo oficial, la Conmebol determinó que el “Rojo” incumplió diversos artículos del Código Disciplinario y del Reglamento de Seguridad de la confederación. Entre los citados se encuentran los artículos 8.1, 8.2, 12.1 y 12.2, además de disposiciones específicas del Manual de Clubes de la Sudamericana 2025.

Como consecuencia, Independiente queda descalificado de la actual edición del torneo continental, mientras que la U de Chile avanzará a los Cuartos de Final aunque la sanción no implica su exclusión automática de futuras competencias de la Conmebol.

Además de la eliminación, el club de Avellaneda deberá disputar sus próximos siete partidos como local a puerta cerrada en competiciones organizadas por la Conmebol. Esto significa que no podrá contar con el apoyo de su afición en ese periodo.

Conmebol decidió dejar fuera a Independiente | AP

La reacción de Independiente al fallo de la Conmebol

Aunque ningún directivo ha dado una declaración oficial hasta el momento, el club argentino inmediatamente reaccionó a la decisión del organismo sudamericano. Independiente publicó una imagen de una chamarra blanca del escudo en una chamarra blanca, con algunas gotas de sangre, acompañada con la frase "Perdió el futbol. Ganaron los violentos".

Esta imagen se mantiene en la misma narrativa que tuvo el equipo argentino desde la pelea. Incluso en su momento Néstor Grindetti, directivo de Independiente, aseguró que estaba preocupado por el resultado deportivo y que los de Avellaneda tenían que llevarse el triunfo. De ahí la frustración ante el fallo de la Conmebol.

Así fue la publicación de Independiente | CAPTURA