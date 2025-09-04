¡Eliminados! Conmebol emitió falló dejando fuera de la Sudamericana a Independiente

El conjunto de Avellaneda fue eliminado tras incidente con Universidad de Chile

Rafael Trujillo Alarcón
4 de Septiembre de 2025
Quedaron fuera de la competencia | AP

La Conmebol anunció la eliminación de Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana 2025, luego de los graves incidentes de violencia ocurridos en el partido frente a Universidad de Chile, disputado el pasado 20 de agosto.

El encuentro debió ser suspendido por disturbios en una de las tribunas del estadio, lo que motivó la intervención de la Comisión Disciplinaria del organismo sudamericano.

Fueron eliminados por violencia | AP

Los motivos de la sanción a Independiente

En su fallo oficial, la Conmebol determinó que el “Rojo” incumplió diversos artículos del Código Disciplinario y del Reglamento de Seguridad de la confederación. Entre los citados se encuentran los artículos 8.1, 8.2, 12.1 y 12.2, además de disposiciones específicas del Manual de Clubes de la Sudamericana 2025.

Como consecuencia, Independiente queda descalificado de la actual edición del torneo continental, mientras que la U de Chile avanzará a los Cuartos de Final aunque la sanción no implica su exclusión automática de futuras competencias de la Conmebol.

Además de la eliminación, el club de Avellaneda deberá disputar sus próximos siete partidos como local a puerta cerrada en competiciones organizadas por la Conmebol. Esto significa que no podrá contar con el apoyo de su afición en ese periodo.

Quedaron fuera del torneo | AP

Independiente responde

Tras el fallo de la conmebol, el cuadro argentino no se quedó callado y a través de una publicación en redes sociales compartieron una imagen de su jersey con gotas de sangre y la leyenda "Perdió el futbol, ganaron los violentos".

Respondió con una foto | X

