Vicente Sánchez es candidato del América de Cali tras salida del Cruz Azul

El entrenador uruguayo Vicente Sánchez, recientemente desvinculado de Cruz Azul, podría continuar su carrera en el futbol colombiano. De acuerdo con información de Antena 2 Colombia, el estratega es una de las principales opciones para dirigir al América de Cali, club que busca nuevo timonel.

Vicente Sánchez y su paso por Cruz Azul

Sánchez dejó una buena impresión en su paso por la Máquina, donde asumió el cargo tras la salida de Martín Anselmi. Bajo su mando, el equipo alcanzó las semifinales de la Liga MX y se proclamó campeón de la Concachampions, con un triunfo contundente ante Vancouver Whitecaps en la final.

En Colombia consideran que el aspecto salarial podría ser un obstáculo para concretar su llegada, aunque destacan que existen factores personales que facilitarían el acuerdo. "Ojo con Vicente Sánchez, que si América le dice ven en media hora está en Cali arreglando su situación“, aseguró el periodista Eduardo Luis para la cadena mencionada.

¿Vicente Sánchez vive en Colombia?

El mismo medio recordó que Sánchez reside en Colombia y está casado con una mujer colombiana, situación que podría inclinar la balanza. "Vicente Sánchez vive en Colombia, casado con una colombiana, ahí ya no estamos hablando de plata, estamos hablando de calidad de vida“, añadieron en la transmisión.

Los números del uruguayo respaldan su buen desempeño en Cruz Azul: dirigió 28 partidos, con saldo de 18 victorias, ocho empates y apenas dos derrotas. En la Concachampions, eliminó a rivales de peso como América y Tigres antes de conquistar el título, logros que lo colocan como un candidato atractivo para el América de Cali.

