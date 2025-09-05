Futbolista de la Sampdoria salva a mujer que recibió 10 puñaladas

Alessandro Bellemo y su hermano auxiliaron a la turista polaca que fue agredida en las calles de Venecia

Álex Martínez
5 de Septiembre de 2025
Futbolista de la Sampdoria salva a mujer que recibió 10 puñaladas
Alessandro Bellemo | Captura de pantalla

Alessandro Bellemo, jugador de la Sampdoria, se convirtió en noticia en Italia después de auxiliar a una turista polaca que sufrió un brutal ataque en Venecia. La víctima recibió diez puñaladas, presuntamente a manos de un enfermo mental.

El mediocampista de 30 años se encontraba junto a su hermano Stefano cuando escucharon los gritos de la mujer de 34 años, identificada como Monika Grimm. Ambos acudieron de inmediato a la escena para ayudarla.

Bellemo | @AViverosNoticia
La acción

Bellemo y su hermano trasladaron a la víctima hasta la vivienda de Stefano, donde lograron calmarla y estabilizarla antes de que fuera llevada al hospital.

"Oímos los gritos y nos asomamos. Mi hermano Alessandro, que se marchaba después de cenar en mi casa, me dijo que había que meterla dentro. La mujer estaba herida, sangraba por la cabeza, las manos y el cuello", comentó Stefano a Corriere della Sera.

El gesto heroico del futbolista fue destacado en la prensa italiana, ya que su rápida intervención permitió salvar la vida de la turista.

Bellemo | @AViverosNoticia
