Miguel Ángel Russo, DT de Boca Juniors, permanecerá hospitalizado por su infección

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, continúa bajo observación en el sanatorio Fleni, por lo que su regreso al banquillo del Xeneize aún es incierto. El estratega de 69 años ingresó a dicho sanatorio para un procedimiento de rutina, sin embargo, los doctores decidieron internar al timonel tras descubrir una infección urinaria severa.

El hijo del estratega, Ignacio Russo, delantero de Tigre, visitó a su padre junto a toda su familia, y aseguraron que el técnico bostero se encuentra de buen humor y con ganas de regresar al banquillo.

Miguel Ángel Russo | MEXSPORT

Boca Juniors lo espera

Por su parte, el equipo de Buenos Aires se encuentra bajo la tutela de Claudio Úbeda, quien dirige los entrenamientos del Xeneize. Úbeda dejó su puesto de ayudante de campo para fungir como el entrenador interino, por lo menos para las prácticas del equipo Bostero con el parón por la Fecha FIFA.

Próximo juego de Boca Juniors

El conjunto precedido por Juan Román Riquelme espera contar con su entrenador para el regreso después de los partidos internacionales. Boca Juniors visitará el próximo domingo 14 de septiembre a Rosario Central, por la Fecha 8 de la Liga Profesional de Futbol Argentina.

El equipo de Russo tuvo un paso irregular en las primeras siete jornadas; con tres empates, tres victorias y una derrota. Pese a todo, el conjunto Xeneize continúa entre los primeros tres lugares de su sector, solamente detrás de Barracas Central y Central Córdoba.

