Filtran posible portada del álbum de estampas del Mundial 2026: ¿Cuánto costarán los sobres?

La próxima Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina y con ella, llegan los productos y coleccionables para los fanáticos del balompié, siendo el más esperado el album de estampas, mismo que podría ya tener portada.

Posible portada del album de estampas

A través de un videos en la red social, Tik Tok, el canal especializado en coleccionables ‘coleccionespostalesymas’, publicó lo que podría ser la nueva portada del álbum del Mundial 2026, además de revelar detalles sobre su venta y edición.

En la portada se puede ver el logo de la justa mundialista en medio, acompañado de los colores rosa, verde, naranja y azul, tal como en los póster de las sedes. La impresión constará de 112 páginas y cada selección tendrá 20 estampas que integran a su equipo(logo, foto del equipo y 18 jugadores).

Uno de los detalles que más llama la atención, es que según el canal, los sobres tendrán este año, siete estampas por sobre en lugar de cinco, pero sin incrementar su valor en la venta comercial.

¿Cuál será el precio del nuevo coleccionable?

Aunque no hay nada confirmado por la marca, PANINI, ‘coleccionespostalesymas’, aseguró que a diferencia de lo que sucedió el mundial pasado, el costo de los sobres no va a subir y valdrá lo mismo (14 pesos en México).

Aún no hay detalles de su lanzamiento al mercado, puesto que aún faltan varias elecciones por clasificar, sin embargo, se espera que esté listo a principios del siguiente año, es decir, a unos meses de que ruede el balón en la inauguración del Estadio Azteca.

