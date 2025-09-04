"Faltan cinco partidos": Tena mantiene ilusión mundialista pese a derrota de Guatemala contra El Salvador

No pierde la esperanza. Aunque dura, Luis Fernando Tena vio apenas como un tropiezo la derrota de la Selección de Guatemala en casa contra El Salvador. Para el técnico mexicano, hay oportunidad de revertir la situación en la eliminatoria mundialista, aunque sabe que será difícil.

El Salvador se impuso en un cerrado juego | AP

Tena asume responsabilidad por la derrota de Guatemala

El 'Flaco' reconoció que se va molesto por la derrota y lamentó que no estuvo a la altura de las expectativas de la afición en el Estadio Cementos Progreso. Además, consideró que los visitantes tampoco fueron muy superiores.

“Me voy muy molesto conmigo mismo, yo soy el responsable, yo asumo la derrota. El rival no elaboró jugadas, fue más bien un pelotazo y buscando ahí una oportunidad de gol”, y admitió que Guatemala no supo contrarrestar esa propuesta.

El Salvador se impuso por la mínima diferencia | AP

No pierde esperanza de llegar al Mundial 2026

A pesar del revés, Tena mantiene el optimismo de guiar a los Chapines a mejores resultados y pelear por un boleto para la justa veraniega. “Faltan cinco partidos y no todo está perdido”, y subrayó la c quelasificación aún es posible si se corrigen los errores.

Finalmente, envió un mensaje de ánimo a la afición chapina.“Ha sido una derrota muy, muy dolorosa, pero sabemos que tenemos oportunidades de reivindicarnos”.

Guatemala tendrá que hacer una eliminatoria perfecta | AP