Colombia, de la mano de James, vence a Bolivia y clasifica al Mundial del 2026

Al Mundial. De la mano de su capitán y jugador estrella, James Rodríguez, Colombia venció a Bolivia y selló su pase a la Copa del Mundo del próximo año. Con un resultado de 3-0, el conjunto cafetalero vuelve la justa mundialista tras haberse ausentado en la pasada edición.

Con el triunfo y la derrota de Venezuela ante Argentina, Colombia se alejó a siete puntos con sólo tres por jugarse, asegurando terminar entre los primeros seis lugares de la clasificatoria. Ahora Colombia cerrará su participación en las Eliminatorias ante la Vinotinto que aspira al repechaje.

Regresan a la justa mundialista | AP

Así ganó Colombia

Bolivia llegó a Colombia con la misión de defenderse y esperar un milagro para poder entrar al Mundial vía repechaje, sin embargo, tras media hora de juego James Rodríguez logró romper el cero. El capitán apareció dentro del área para rematar a primer poste un centro retrasado y poner el 1-0.

Con la anotación ante Bolivia, James superó el récord de Falcao García para convertirse en el máximo anotador histórico de la Selección Colombia en Eliminatorias con 14 anotaciones. Además marcó su gol 33 con la selección en todas las competencias y ya está a sólo 3 del Tigre.

Vencieron a Bolivia | AP

Sentenciaron el partido

Ya en la segunda parte, Colombia sentenció el partido. Primero al minuto 74, con un tanto de Jhon Córdoba. El centro delantero del FC Krasnodar ganó un balón largo en tres cuartos de campo y, al entrar al área, sacó un potente tiro cruzado para vencer al arquero rival y poner el 2-0.

Diez minutos más tarde Juan Quintero marcó el tercero que sentenció el encuentro a favor de los locales. Tan sólo un minutos después de haber entrado al campo el volante de River Plate, definió una gran jugada ofensiva de Luis Díaz para marcar el último

