Resultados de las eliminatorias Europeas para el Mundial 2026

Inició el camino para las selecciones del viejo continente rumbo a la Copa del Mundo

Aldo Martínez
4 de Septiembre de 2025
Eliminatorias Europeas 2025
Eliminatorias Europeas 2025 | @ SEFutbol

Terminó la espera, sin más preámbulos y a menos de un año, las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026, continúan en su Jornada 5 para algunos y dando inicio para otros. Con resultados sorpresa y otros más esperados, las grandes selecciones europeas continúan su camino rumbo al torneo más importante del futbol.

Victoria de España | @UEFAEURO

Resultados de la Jornada

Eslovaquia 2 - 0 Alemania

Luxemburgo 1 - 3 Irlanda del Norte

Bulgaria 0 - 3 España

Georgia 2 - 3 Turquía

Países Bajos 1 - 1 Polonia

Noruega 1 - 0 Finlandia

Kazajistán 0 - 1 Gales

Lituania 1 - 1 Malta

Liechtenstein 0 - 6 Bélgica

Victoria de Eslovaquia ante Alemania | @UEFAEURO

Fecha FIFA con mucho futbol

El resto de los juegos de las Eliminatorias continuarán durante la Fecha FIFA el fin de semana, donde los equipos buscarán rasguñar un lugar en la conferencia para la próxima Copa del Mundo del 2026.

Resultados del Jueves 4 de septiembre | @UEFAEURO

