Resultados de las eliminatorias Europeas para el Mundial 2026

Terminó la espera, sin más preámbulos y a menos de un año, las Eliminatorias Europeas para el Mundial 2026, continúan en su Jornada 5 para algunos y dando inicio para otros. Con resultados sorpresa y otros más esperados, las grandes selecciones europeas continúan su camino rumbo al torneo más importante del futbol.
Resultados de la Jornada
Eslovaquia 2 - 0 Alemania
Luxemburgo 1 - 3 Irlanda del Norte
Bulgaria 0 - 3 España
Georgia 2 - 3 Turquía
Países Bajos 1 - 1 Polonia
Noruega 1 - 0 Finlandia
Kazajistán 0 - 1 Gales
Lituania 1 - 1 Malta
Liechtenstein 0 - 6 Bélgica
Fecha FIFA con mucho futbol
El resto de los juegos de las Eliminatorias continuarán durante la Fecha FIFA el fin de semana, donde los equipos buscarán rasguñar un lugar en la conferencia para la próxima Copa del Mundo del 2026.