Túnez da un paso firme al Mundial 2026: triunfo contundente con goles de Mastouri, Sassi y Saad

Túnez dejó clara su superioridad en las Eliminatorias de la CAF rumbo al Mundial 2026 al derrotar 3-0 a Liberia, en un partido celebrado en casa este jueves. El marcador fue obra de tres auténticos artífices: Hazem Mastouri, Ferjani Sassi y Elias Saad, quienes afianzaron el dominio de los “Aigles de Carthage” sobre el terreno de juego.

El encuentro reflejó desde el pitazo inicial la intención de Túnez por controlar el ritmo y el espacio. Los locales tomaron la iniciativa con precisión táctica, presionando en bloque y dejando pocas libertades a la defensa liberiana. A pesar de la solidez defensiva de Liberia en fases anteriores de estas eliminatorias, su resistencia cedió ante la creatividad y contundencia de los visitantes.

Vencieron a Liberia | X

Este resultado impulsa a Túnez hacia una séptima participación mundialista, un escenario tangible que se afianza con cada victoria. La selección africana, animada por su plantel experimentado y el talento de sus figuras, parece encaminada hacia la fase final del torneo 2026.

La victoria una vez referida fue orquestada con precisión y protagonismo individual. Primero, Hazem Mastouri abrió el marcador al aprovechar un pase filtrado y definir con frialdad. Luego, el mediocampista veterano Ferjani Sassi imprimió su sello con un trallazo inapelable desde fuera del área. Por último, Elias Saad cerró el marcador con una definición impecable en el área, sellando una goleada que refleja el poderío ofensivo tunecino.

Se acercan al Mundial | X

Este contundente triunfo catapulta a Túnez al liderato del Grupo H con 19 unidades y una ventaja cómoda sobre sus perseguidores—como Namibia (12), la propia Liberia (10) y Guinea Ecuatorial (10). Además, esta victoria les otorga confianza para afrontar el tramo decisivo. Solo el equipo líder en cada grupo se asegura la clasificación directa al Mundial, y Túnez avanza con paso firme hacia ese objetivo.

Están líderes del grupo | X