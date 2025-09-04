Argentina realiza video de despedida a Lionel Messi por el último partido en su país

Lionel Messi jugará su último partido de Eliminatorias CONMEBOL en Argentina, hecho que ha puesto nostálgicos a los aficionados, ya que es una señal de que se acerca su despedida del futbol profesional.

AP

Argentina hace video de despedida a Messi

Sin embargo, en Argentina la tristeza y emotividad es grande por despedirse de la máxima figura de los últimos tiempos en su país en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ante esta situación, AFAPlay compartió un video que hizo crecer los sentimientos de los aficionados.

"La noche del 10", titularon el video en el que muestran los mejores momentos de Lionel Messi con la camiseta de Argentina, acompañado de la canción Pasan las Horas, de los Guasones. "Historias pasadas, que no hay que olvidar", "desde lejos siento que te vas", son algunas de las frases de la pieza.

🥹 Ustedes están llorando



⚽En el día de su último partido oficial con la #SeleccionArgentina 🇦🇷 en el país, el emotivo video que compartió @afa para #Messi



🔟El rosarino jugará su último cotejo por Eliminatorias desde las 20:30 en el Monumental ante Venezuela 🇻🇪 pic.twitter.com/kKc4Ljb8oQ — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) September 4, 2025

Argentina vs Venezuela: Noche dedicada a Messi

Aficionados de todo el mundo compartieron el sentimiento de nostalgia y melancolía por ver a Messi en este punto de su carrera, en el que está más cerca de decir adiós, aunque por hoy, será de las Eliminatorias de CONMEBOL.

Argentina enfrentará a Venezuela en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 desde el Estadio Monumental en Buenos Aires. La Albiceleste ya no se preocupa por estar en la justa, por lo que esta noche será dedicada a Lionel Messi.



AP