Alejandro Balde sufre lesión y causa baja del Barcelona

El lateral español, Alejandro Balde sufrió una lesión en la pierna izquierda, lo que lo mantendrá fuera de las canchas durante algunos días. Barcelona confirmó la baja del defensor a través de un comunicado en sus redes sociales.

AP

¿Qué le pasó a Balde?

“Alejandro Balde ha sufrido una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento de hoy. Su evolución marcará su disponibilidad”, escribió el conjunto culé en su comunicado médico para explicar la baja del lateral.

Balde no fue convocado por la Selección de España, por lo que permaneció en Barcelona para entrenar y estar listo para el regreso del parón internacional. Mientras se disputa la Fecha FIFA, el defensor podrá enfocarse en su recuperación.

AP

¿Cuándo juega Barcelona?

Barcelona tendrá actividad hasta el 14 de septiembre, cuando se reciban al Valencia en LaLiga. Hansi Flick espera poder contar con el lateral para el encuentro, en el que los culés quieren sumar tres puntos luego del empate ante el Rayo Vallecano.

La baja de Balde se suma a las precauciones médicas que el Barcelona ha tomado durante el parón internacional, con el objetivo de recuperar a sus piezas clave para el inicio de una etapa cargada de partidos en LaLiga y Champions League.

AP