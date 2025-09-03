FIFA multa a Argentina y otras cinco selecciones por insultos racistas

La FIFA multó a seis federaciones nacionales, incluida la campeona defensora Argentina, por insultos racistas por parte de aficionados durante los partidos de clasificación para el Mundial en junio.

Las seis naciones acusadas de discriminación y abuso racista fueron Albania, Argentina, Chile, Colombia, Serbia y Bosnia-Herzegovina, según la lista de sanciones publicada por la FIFA a partir de su comité disciplinario. No se proporcionaron detalles sobre ninguno de los casos.

Albania fue una de las selecciones sancionadas | AP

La Selección de Albania fue la más sancionada

La federación albanesa impuso la multa más alta, 161.500 francos suizos (200.000 dólares), por una serie de cargos en un partido en casa del 7 de junio contra Serbia, que también incluían perturbar el himno nacional y transmitir "un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo".

Albania y Serbia tienen tensiones políticas históricas que, en el fútbol, llevaron al famoso “juego de los drones” en Belgrado en 2014 durante un partido de clasificación para la Eurocopa.

Los equipos empataron 0-0 en Tirana en junio y el partido de vuelta en Belgrado se jugará el 11 de octubre. La FIFA indicó que Albania también debe reducir el aforo de sus estadios en un 20 % en un futuro partido. Recibirá a Letonia el próximo martes en el grupo de clasificación liderado por Inglaterra.

Albania fue multada por el comportamiento de sus fans | AP

Argentina y Colombia fueron sancionadas por pleito en Buenos Aires

La FIFA multó a Argentina con 120.000 francos suizos (149.000 dólares) por un solo cargo de discriminación o abuso racista en un partido del 10 de junio contra Colombia en Buenos Aires.

El partido terminó 1-1 y el centrocampista argentino Enzo Fernández fue expulsado por una entrada peligrosa. La FIFA dictaminó que deberá cumplir una suspensión de dos partidos y pagar una multa de 5.000 francos suizos (6.200 dólares). Argentina ya está clasificada para defender su título el próximo año en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Medidas en contra del racismo y la discriminación

Las multas de seis cifras muestran una renovada dureza por parte de la FIFA contra el racismo y la discriminación desde que hizo un llamamiento mundial en su reunión anual del año pasado para que los organismos del fútbol tomaran medidas.

Argentina recibió multa por parte de la FIFA | AP

La federación de fútbol de Chile fue multada con 115.000 francos suizos (143.000 dólares) por racismo de los aficionados en una derrota por 1-0 en casa contra Argentina el 5 de junio. Colombia recibió una multa de 70.000 francos suizos (87.000 dólares) tras recibir a Perú el 6 de junio.

Serbia debe pagar 50.000 francos suizos (62.000 dólares) por racismo y otros incidentes en un partido del 10 de junio contra Andorra, y Bosnia-Herzegovina fue multada con 21.000 francos suizos (26.000 dólares) por racismo y otros delitos cuando recibió a San Marino. La FIFA también ordenó a sus federaciones miembros tener un “plan de prevención” para futuros partidos.

Cabral sin sanción en el Mundial de Clubes

En un caso separado del Mundial de Clubes de junio, la FIFA cerró una investigación por falta de pruebas contra el capitán del equipo mexicano Pachuca, Gustavo Cabral, después de que el defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger afirmó que sufrió insultos raciales por parte de él. En ese momento, Cabral negó la acusación de racismo y dijo que utilizó un insulto común en su Argentina natal.

Cabral no recibió sanción por falta de pruebas | MEXSPORT