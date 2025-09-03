Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver el Países Bajos vs Polonia?

En este parón internacional, las clasificatorias europeas para el Mundial 2026 se reanudan. Países Bajos enfrentará a Polonia, en un duelo en el que los locales parten como favoritos para conseguir el liderato de su grupo, el cual todavía ocupa Finlandia.

X: @OnsOranje

Polonia disputará un duelo clave para sus aspiraciones de llegar a la justa mundialista de Norteamérica. Con tres partidos jugados registra seis unidades, las mismas que Países Bajos, con la diferencia de que ellos tienen un juego menos.

En los últimos partidos jugados de la clasificatoria, Países Bajos venció 2 a 0 a Finlandia y goleó 8 a 0 a Malta. Por otro lado, los polacos ganaron 2-0 a Moldavia, mientras que cayeron 2-1 frente a los ‘Búhos Reales’.

¿Dónde ver Países Bajos vs Finlandia?

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Hora: 12:45 horas del centro de México

12:45 horas del centro de México Lugar: Feyenoord Stadium, Países Bajos

Feyenoord Stadium, Países Bajos Transmisión: Sky Sports, Izzi

