Grimsby sancionado por alinear a jugador inelegible en histórica victoria contra Manchester United

2 de Septiembre de 2025
Grimsby Town ha sido multado con 20 mil 000 libras (26 mil 750 dólares) por alinear a un jugador no elegible en su histórica victoria contra el Manchester United la semana pasada en la Copa de la Liga Inglesa

El equipo de Cuarta División produjo una de las mayores sorpresas en el fútbol inglés al eliminar a los Red Devils en una larga tanda de penaltis. Sin embargo, el jugador de Grimsby, Clarke Oduor, no era elegible para jugar porque no había sido registrado a tiempo para participar en el partido de la Segunda Ronda.

EFL solo multa al club

A pesar de ello, la English Football League (EFL) dijo que había emitido una multa el martes, de la cual 13 mil 375 dólares estarán suspendidos hasta el final de la temporada. Oduor fue registrado un minuto después del plazo el día antes del partido, que terminó en un empate 2-2, con Grimsby ganando 12-11 en la tanda de penaltis.

"La directiva del club informó sobre la infracción al descubrirla el día después de que se completara el encuentro", dijo la Liga. Añadió que la infracción no fue deliberada y que no hubo "intención de engañar o confundir" por parte de Grimsby.

Sin segunda oportunidad para Manchester United

Con la multa el asunto queda resuelto, por lo que no habrá una segunda oportunidad para el equipo de Ruben Amorim, que se había recuperado de un 2-0 en contra con goles de Bryan Mbeumo y Harry Maguire, pero perdieron en penales. A pesar de la falla administrativa de su rival, el United no puede regresar a la competencia por las reglas de la EFL. 

