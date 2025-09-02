Miguel Herrera y Luis Fernando Tena buscan clasificar a Costa Rica y a Guatemala al Mundial 2026

Las eliminatorias de cara a la Copa del Mundo del 2026 continúan y ahora toca turno para que Concacaf conozca a las tres selecciones que acompañarán a México, Estados Unidos y Canadá en la justa mundialista.

Dos de las 12 selecciones que avanzaron a la ronda final de la clasificación de Concacaf son Costa Rica y Guatemala, equipos dirigidos por Miguel Herrera y Luis Fernando Tena, respectivamente, quienes buscan acceder a la Copa del Mundo.

Miguel Herrera bisca ir al Mundial con Costa Rica | MEXSPORT

La selección costarricense debutará en Nicaragua, el equipo que dirige Miguel Herrera también enfrentará a Honduras y a Haití, ante estas selecciones, los encuentros serán a visita recíproca.

Guatemala, dirigida por "El Flaco" Tena, comparte grupo con El Salvador, Surinam y Panamá, los primeros partidos de la eliminatoria se jugarán los días 4 y 5 de septiembre, la última fecha se estará llevando a cabo el próximo 18 de noviembre.

Tena busca el Mundial con Guatemala | IMAGO7

Las 12 selecciones que clasificaron a la Fase Final están divididas en tres grupos de cuatro países, y uno de tres, los primeros lugares avanzan directo al mundial, mientras los dos mejores segundos irán al repechaje continental.