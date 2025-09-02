El peor mercado en la historia; solo un futbolista mexicano se fue a Europa en verano

El verano del 2025 será recordado por ser el mercado de fichajes donde los futbolistas mexicanos no fueron requeridos por ningún club fuera de la Liga MX, solamente un jugador salió de nuestro país para jugar en Europa, la cifra más baja en los últimos años.

Durante el verano solo Mateo Chávez, jugador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, pudo fichar con un equipo del extranjero, convirtiéndose en nuevo jugador del AZ Alkmaar en la Eredivisie.

Mateo Chávez con el AZ Alkmaar | AP

Un futbolista que volvió a Europa después de estar prestado con los Pumas en la Liga MX, fue el arquero Álex Padilla, que fue requerido por el Athletic Club de Bilbao tras la salida de Julen Agirrezabala, quien fichó por el Valencia.

De los jugadores que ya juegan en Europa, solo Edson Álvarez cambió de equipo, saliendo del West Ham United para fichar con el Fenerbahce de la Liga de Turquía.

Edson se fue a Turquía | X

Ronaldo Najera al rescate

En las últimas horas del mercado de fichajes, se confirmó que el juvenil del Atlético de San Luis, Ronaldo Najera, dejará al club potosino para jugar con las fuerzas básicas del Atlético de Madrid.

El delantero de 22 años saldrá en calidad de préstamo por un año al Atléti B, en 34 partidos con el Atlético de San Luis, Najera ha marcado cuatro goles y ha dado cuatro asistencias.

Najera se va a España | IMAGO7