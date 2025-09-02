MLS rompe récord en el mercado de transferencias de este verano; gastaron $336 MDD

¡A tirar la casa por la ventana! El mundo del futbol cada vez está más globalizado, y hay mercados que han comenzado a ajustarse a los grandes precios que se pagan en el futbol europeo y, en América, la Major League Soccer ha comenzado a ponerse al día a la hora de gastar en fichajes.

En este verano, donde se rompieron cifras históricas en la Premier League, la MLS no se quiso quedar atrás y le dijo a las ligas europeas "Hold my beer" y rompieron su propia marca en cuanto a gasto en fichajes se refiere, siendo el surcoreano Heung-min Son el traspaso más costoso para el futbol norteamericano.

Son con el LAFC | AP

Uno de los principales motores para que la Major League Soccer hay establecido una nueva marca, es gracias a que ahora los clubes pueden gastar de forma ilimitada dentro de la propia liga, algo que derivó en un gasto de $40 millones de dólares de manera interna.

El LAFC le pagó al Tottenham Hotspur, de la Premier League, una cifra de $26.5 millones de dólares por el traspaso del surcoreano, quien llegó a la MLS como la nueva estrella de la liga estadounidense.

Rodrigo de Paul con el Inter Miami | AP

Al fichaje de Son, se le pueden sumar las llegadas de Rodrigo de Paul al Inter Miami, que arriba a Florida en calidad de préstamo por parte del Atlético de Madrid, y la de Thomas Müller al Vancouver Whitecaps, que se suma de forma gratuita tras salir del Bayern Munich.

Otro factor importante, de acuerdo a cifras compartidas por el comisionado de la MLS Don Gaber, es que Apple TV registró un total de 120 mil espectadores por encuentro, a través del MLS Season Pass, lo que representa un aumento del 50% en comparación a lo conseguido durante la temporada pasada, esto, Gaber lo compartió a Sports Pro.

Müller con el Whitecaps | AP