Chaco Giménez rompe el silencio: ¿Por qué no llegó Santi a la Roma?

Se cerró el mercado de transferencias y lo que prácticamente estaba cocinado entre Santiago Giménez y la Roma terminó cayéndose debido a una sencilla situación que fue revelada por Christian ‘Chaco’ Giménez, papá del ‘Bebote’.

La situación terminó echándose hacia atrás cuando ya se tenía el sí del delantero mexicano para salir con rumbo a ‘La Loba’ en un intercambio, entre atacantes, con Artem Dobyk para tener un cambio de aires para ambos equipos.

Milan l X:Santgimenez_

Finalmente Santi Giménez se quedó debido a los dirigente del Milán, así lo catapultó ‘Chaco’: “No se da el cambio, porque el director deportivo, el presidente y el técnico dijeron que no”, dijo en FOX Sports Radio.

Chelsea buscó a Santi

Cabe mencionar, que en medio de los rumores del posible intercambio entre Milan y Roma surgió la novedad de un interés del Chelsea por el delantero mexicano, esta situación también fue aclarada por Chaco Giménez.

“Chelsea no (buscó a Santiago Giménez), hubo de Inglaterra, hubo más opciones, de Italia también, abiertamente Johan creo que habló con Santi”, resaltó el ahora comentarista deportivo.

Santi Giménez l X:Santgimenez_

Números de Santiago Gimenez en la temporada

Sin una buena pretemporada Santiago Giménez inició la temporada teniendo minutos en la Copa Italia y en la Serie A tuvo minutos en dos juegos sumando 177 minutos sobre el terreno de juego; apenas suma una asistencia en Copa.

Giménez l X:Santgimenez_