España vence sin dificultades a Bulgaria en su primer partido de Eliminatorias Europeas

España comenzó su camino en las Eliminatorias Europeas con una contundente victoria de 3 a 0 sobre Bulgaria. Sin meterse en muchos problemas y con un futbol convincente, los de Luis de la Fuente se llevaron sus primeros tres puntos.

Así fue la victoria de España sobre Bulgaria

Mikel Oyarzabal abrió el marcador apenas a los 5 minutos del encuentro y Marc Cucurella amplió la ventaja con un golazo en la primera media hora. A partir de ahí, España tomó una postura todavía más relajada para cumplir con el trámite.

Lamine Yamal no se registró en el marcador como anotador, pero sí asistió a Mikel Merino en el tercer gol, poco antes de concluir la primera mitad. En tan solo 45 minutos, España ya tenía sentenciado el partido.

La segunda mitad fue una clara muestra de la superioridad del equipo español, pues cedió poco el balón e intentó hacer más goles, pero no tuvieron éxito. Los de Luis de la Fuente tuvieron un 79% de posesión, lo que generó pocas o nulas oportunidades para Bulgaria.

¿Cuándo vuelve a jugar España?

España finalizará su actividad de esta Fecha FIFA con su visita a Turquía el 7 de septiembre, en el duelo que promete ser el más complicado de su camino por las Eliminatorias Europeas. Sin problemas y con un claro dominio, los dirigidos por Luis de la Fuente sumaron sus primeros tres puntos.

