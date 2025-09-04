Mauricio Pochettino, actual entrenador de la Selección de los Estados Unidos, ya sabe a qué casa apuntar su futuro. Durante el programa ‘El Chiringuito’, el DT argentino expresó su aprecio por el Espanyol, además de ponerlo por encima del Barcelona y reveló detalles de su acercamiento con el Real Madrid.

Pochettino en el banquillo de USA | @USMNT

‘Me voy a mi granja de Argentina a trabajar antes de entrenar al Barcelona’

Durante la entrevista con el programa español, el estratega recordó su rechazo al Barcelona, asegurando sentirse más ‘identificado’ con el Espanyol, además de demeritar la identidad del club Culé, reafirmando que los ‘Pericos’ tienen más alma Catalán que los Blaugranas.

“Mi identificación con el Espanyol es total. La gente me dice siempre "veremos, si algún día te lo ofrece el Barça veremos qué dices". Yo te puedo decir que no entrenaría al Barcelona. Creo que el Espanyol es un club mucho más independiente y mucho más catalán, mucho más catalán, que el Barcelona”, declaró el entrenador.

Pochettino con fanáticos | @USMNT

Pochettino y Real Madrid ¿Algún día van a cruzarse?

El entrenador del equipo de las barras y las estrellas, contó las distintas situaciones que lo dejaron cerca del Real Madrid, tanto como jugador y como técnico. Pochettino, también dejó la puerta abierta a una posible llegada al cuadro blanco, pero todo lo deja al destino.

“No sé si contar la historia o no contarla. Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid. Seguramente otros entrenadores también. Yo le había dado mi palabra a Levy de que me quedaba hasta que se terminara el nuevo campo del Tottenham. En ese momento le digo que yo voy al Madrid si Levy da el OK. No sé qué pasó después... Seguramente no dio el OK.

No sé como se lo tomó Florentino Pérez, no fue una cuestión mía. Yo no estaba sin contrato. Pero nunca es tarde si la dicha es buena”, concluyó el DT.

Pochettino previo a duelo de Estados Unidos | @USMNT