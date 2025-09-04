Árbitra es agredida físicamente en el futbol colombiano

Vanessa Ceballos recibió una cachetada por parte del futbolista identificado como bolívar

Álex Martínez
4 de Septiembre de 2025
Árbitra es agredida físicamente en el futbol colombiano
El momento previo de la agresión | Captura de pantalla

El futbol colombiano vive momentos de indignación tras un lamentable hecho ocurrido en un partido de Tercera División. La árbitra Vanessa Ceballos fue agredida físicamente por un jugador identificado como Javier Bolívar, quien reaccionó con violencia tras recibir una tarjeta roja desde el banquillo.

Los hechos de la agresión a Vanessa Ceballos

Durante el encuentro, el futbolista perdió el control y abofeteó a la árbitra, lo que provocó una reacción inmediata de Ceballos, quien respondió con una patada. La central tuvo que ser calmada por algunos jugadores, mientras que el jugador que realizó el golpe fue encarado por algunos otros.

 

 

Reacción de la Liga y condena a la violencia

La Liga de Futbol, presidida por Roxana Arrieta, condenó de inmediato la agresión y expresó su solidaridad con la árbitra. En un comunicado, la organización destacó:

"No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El futbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va a contar con nuestro respaldo y apoyo".

El jugador | Captura de pantalla
El jugador | Captura de pantalla

TE PUEDE INTERESAR

&quot;Messi no tendrá heredero, es inigualable&quot;: Scaloni se sincera previo a 'despedida' del 10

Futbol Internacional | 04/09/2025

"Messi es inigualable, no habrá nadie igual": Scaloni se sincera previo a 'despedida' del 10
Toni Kroos lanza dardo a Alexander Isak: &quot;la mitad nunca ha oído hablar de él&quot;

Futbol Internacional | 04/09/2025

Toni Kroos lanza dardo a Alexander Isak: "la mitad nunca ha oído hablar de él"
Andrés Guardado describe a su jugador perfecto; ningún mexicano en su lista

Internacionales | 04/09/2025

Andrés Guardado describe a su jugador perfecto; ningún mexicano en su lista
Te recomendamos
Gianluigi Donnarumma no muestra rencor a Luis Enrique: "cada quien toma sus decisiones"
Futbol

LO ÚLTIMO

 