Árbitra es agredida físicamente en el futbol colombiano

El futbol colombiano vive momentos de indignación tras un lamentable hecho ocurrido en un partido de Tercera División. La árbitra Vanessa Ceballos fue agredida físicamente por un jugador identificado como Javier Bolívar, quien reaccionó con violencia tras recibir una tarjeta roja desde el banquillo.

Los hechos de la agresión a Vanessa Ceballos

Durante el encuentro, el futbolista perdió el control y abofeteó a la árbitra, lo que provocó una reacción inmediata de Ceballos, quien respondió con una patada. La central tuvo que ser calmada por algunos jugadores, mientras que el jugador que realizó el golpe fue encarado por algunos otros.

📌..El jugador Javier Bolivar del Real Alianza Cataquera, bofeteó a la arbitro Vanessa Ceballos.

La árbitra de la tercera división (C) del fútbol Colombiano 🇨🇴, manifestó sentirse humillada.



Reacción de la Liga y condena a la violencia

La Liga de Futbol, presidida por Roxana Arrieta, condenó de inmediato la agresión y expresó su solidaridad con la árbitra. En un comunicado, la organización destacó:

"No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El futbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va a contar con nuestro respaldo y apoyo".

