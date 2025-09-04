Andrés Guardado describe a su jugador perfecto; ningún mexicano en su lista

Andrés Guardado es una de las más grandes instituciones dentro del futbol mexicano y con una carrera envidiable en Europa. Ahora, tras su retiro de las canchas profesionales, el exjugador de la Selección Mexicana realizó una dinámica en el viejo continente en la que describió a su jugador perfecto, en la destacó la ausencia de jugadores mexicanos.

En entrevista para Marca, 'El Principito' relató las cualidades para su futbolista ideal, en las que destacan la visión de campo, remate de cabeza, palmarés, entre otras. Guardado mencionó a varias leyendas del balompié, como lo son: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, y solamente agregó a un jugador que pasó por la Liga MX: Iván Zamorano.

Su lista completa de Andrés Guardado

El canterano del Atlas sentenció que para él, su jugador ideal debe cumplir con ciertas características. El pie diestro debe ser como el de su 'tocayo': Andrés Iniesta; la mágica zurda como la de Lionel Messi; la velocidad de Kylian Mbappé; la fuerza de Cristiano Ronaldo; los cabezazos de Zamorano; y el palmarés de 'La Pulga'.

Su paso por LaLiga

Andrés Guardado se convirtió en uno de los hijos pródigos del balompié mexicano, pero también del ibérico. El oriundo de Guadalajara pasó por diversos equipos de LaLiga, aunque también tuvo su discreto paso en la Segunda División.

Su primera aventura por el futbol español fue con Deportivo La Coruña, equipo en el que también jugó el ascenso. Después pasó por Valencia y Real Betis, y fue en el club sevillano en el que marcó una época y se volvió ídolo absoluto de los Verdiblancos.

