Real Oviedo abre expediente contra jugador por gestos a Veljko Paunovic

Real Oviedo anunció este miércoles la apertura de un expediente contra el futbolista Haissem Hassan tras los gestos realizados hacia su entrenador Veljko Paunovic durante el triunfo de los asturianos frente a la Real Sociedad el pasado sábado.

La situación recuerda a lo ocurrido recientemente con el RCD Mallorca, que sancionó a su capitán Dani Rodríguez por criticar a su técnico, en una decisión que sorprendió en el futbol español y que ahora parece tener eco en Oviedo.

Causó polémica | X

El gesto que desató la polémica

Hassan, suplente en las últimas dos jornadas de LaLiga, fue protagonista del gol que dio la victoria a los azules al asistir a Dendoncker tras una gran jugada individual. Sin embargo, en la celebración se dirigió al banquillo local y gritó: “Eh, tú, ponme en el banquillo ahora”, una reacción captada por las cámaras de Movistar+ y que encendió la polémica.

Ante ello, el club emitió un comunicado oficial en el que subrayó que la actitud del jugador “no se corresponde con los valores que rigen al Grupo Pachuca ni al propio Real Oviedo”, razón por la cual se decidió abrirle un expediente.

Se lanzó contra el DT | IMAGO7

Ofreció disculpas

Este miércoles, durante la vuelta a los entrenamientos en El Requexón, Hassan permaneció en el gimnasio y no trabajó bajo las órdenes de Paunovic sobre el césped. Más tarde, el futbolista franco-egipcio utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas tanto a Paunovic como a sus compañeros, reconociendo que su reacción no fue la adecuada.

"Quiero ofrecer una disculpa tanto a mi entrenador Paunovic y su cuerpo técnico, como a mis compañeros, a los directivos y a la afición del Real Oviedo. Mi gesto en la celebración del gol no fue correcto, estuvo mal, y no representa los valores de este equipo. Trabajaré como hasta ahora para que todos estén orgullosos de mi y no volverá a ocurrir", expresó el futbolista.

Ofreció disculpas | X