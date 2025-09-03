Capitán del Mallorca es suspendido del club por criticar al entrenador

El jugador publicó en redes sociales su molestia por no jugar ante el Real Madrid y la directiva lo castigó

Aldo Martínez
3 de Septiembre de 2025
Dani Rodríguez como capitán del Mallorca
Dani Rodríguez como capitán del Mallorca | @18danirodriguez

La derrota del RCD Mallorca tuvo repercusiones no solo en LaLiga, sino también dentro del club, pues el jugador y actual capitán del equipo, Dani Rodríguez, fue suspendido del club luego de lanzar un par de críticas al entrenador en sus redes sociales.

Dani Rodríguez en Mallorca I @18danirodriguez

Sin capitanía y sin trabajo por ahora

Luego de que el Mallorca cayera dos goles a uno ante el Real Madrid, el jugador Dani Rodriguez, criticó al entrenador, Jagoba Arrasate, tras tomar la decisión de poner antes que a él a la reciente incorporación, Jan Virgili.

"Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega.

"Que ocurra algo así manda un mensaje horrible al vestuario: da igual la lealtad, el trabajo o la entrega", publicó el jugador en redes luego del final del partido.

CAPTURA DE PANTALLA

Tras las declaraciones, la directiva no tardó en pronunciarse y cesó al jugador, dejándolo fuera del equipo por ahora, lo que resultó de la peor manera para Rodríguez, pero que deja en claro que el Mallorca no está para juegos.

Rodríguez con Mallorca I @18danirodriguez

Luego de hacerse pública la noticia del castigo hacia el jugador, la directiva de los Bermellones, salió a dar una conferencia de prensa, donde Pablo Ortells, director del equipo se limitó a comentar lo siguiente: "Tenemos que tomar medidas".

