Álex Padilla recibe tres partidos de suspensión tras conducta antideportiva ante Real Betis

El arquero mexicano fue expulsado en la última jornada en LaLiga con el Athletic Club

David Torrijos Alcántara
3 de Septiembre de 2025
Álex Padilla recibe tres partidos de suspensión tras conducta antideportiva | X: @AthleticClub

El arquero mexicano, Álex Padilla recibió tres partidos de sanción luego de irse expulsado en el encuentro entre Athletic Club y Real Betis en el Estadio de La Cartuja.

X: @AthleticClub

¿Por qué sancionaron a Álex Padilla? 

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde también recibió un castigo, pero de cuatro encuentros. Ambos por conductas antideportivas, cuando ya estaba por finalizar el encuentro ante Real Betis.

Padilla fue expulsado tras lanzar un balón dentro de la cancha, mientras Real Betis atacaba. El arquero mexicano detuvo la acción y el árbitro decidió mostrarle la tarjeta roja.

X: @AthleticClub

¿Qué partidos se perderá Álex Padilla con el Athletic Club? 

Finalmente la Real Federación Española de Futbol (RFEF) decidió castigar al mexicano con esos partidos de suspensión, por lo que no estará en los partidos frente a Alavés, Valencia, Girona.

El Athletic Club deberá reorganizar su portería durante los próximos compromisos, mientras Padilla cumple la sanción impuesta por la RFEF, en una etapa clave de la temporada donde el equipo busca mantenerse en la parte alta de la clasificación.

X: @AthleticClub

