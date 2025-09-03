¿Por qué Carlo Ancelotti no convocó a Neymar para las eliminatorias con Brasil?

La actividad de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026 se reanuda esta semana y uno de los equipos en salir a escena será la Selección de Brasil. La Verdeamarela ya tiene su boleto para la justa, pero buscará escalar posiciones en la clasificación de la Conmebol.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se enfrentará a Chile y Bolivia, compromisos para los que el estratega no convocó a Neymar. La ausencia del jugador causó controversia, pero el extécnico de Real Madrid se justificó.

Brasil enfrentará a Chile y Bolivia en esta Fecha FIFA | AP

La razón de Ancelotti para no convocar a Neymar

En conferencia de prensa previo al partido contra la Roja, el italiano explicó sus motivos y señaló que el estado físico del jugador de Santos fue el motivo por el cual lo dejó fuera. “Fue una decisión técnica que se basa en muchas cosas".

“Y la condición física es un criterio muy importante para la comisión técnica. Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y a cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar sino la de todos", señaló.

Neymar quedó fuera de la convocatoria | MEXSPORT

Ancelotti quiere jugadores bien físicamente para el Mundial

Por otra parte, aunque no dio nombres, Carletto reconoció que sí tiene una idea de lo que quiere para su lista final para el Mundial 2026. Enfatizó que de, alrededor de 70 jugadores que pueden ser llamados, ganarán su lugar los que estén en mejor estado físico y que encajen en la idea táctica.

“Evaluaremos su calidad, el que estén 100 por ciento bien físicamente y que encajen bien el equipo, es decir que jueguen para el equipo y no individualmente”, finalizó.

Ancelotti tiene delimitadas sus opciones rumbo al Mundial | AP