Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Bulgaria vs España?

España iniciará su camino en las Eliminatorias de UEFA ante Bulgaria. El vigente Campeón de la Eurocopa va en búsqueda de su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

X: @SEFutbol

En su primer encuentro, España visitará a Bulgaria en el Vasil Levski National Stadium. Los dirigidos por Luis de la Fuente aspiran a llevarse el liderato de su grupo, pues en el papel son el combinado más fuerte.

Bulgaria peleará por conseguir un boleto para el Mundial de 2026, por lo que sacar puntos de este primer duelo sería un resultado clave para sus aspiraciones de llegar a la justa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

X: @SEFutbol

¿Dónde ver España vs Bulgaria?

Fecha: Jueves 4 de septiembre

Jueves 4 de septiembre Hora: 12:45 horas del centro de México

12:45 horas del centro de México Lugar: Vasil Levski National Stadium, Bulgaria

Vasil Levski National Stadium, Bulgaria Transmisión: Sky Sports

X: @SEFutbol