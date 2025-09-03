Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Bulgaria vs España?

Los de Luis de la Fuente comienzan su camino en las Clasificatorias europeas

REDACCIÓN RÉCORD
3 de Septiembre de 2025
Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Bulgaria vs España?
Eliminatorias UEFA: ¿Cuándo y dónde ver Bulgaria vs España? | RÉCORD

España iniciará su camino en las Eliminatorias de UEFA ante Bulgaria. El vigente Campeón de la Eurocopa va en búsqueda de su objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

En su primer encuentro, España visitará a Bulgaria en el Vasil Levski National Stadium. Los dirigidos por Luis de la Fuente aspiran a llevarse el liderato de su grupo, pues en el papel son el combinado más fuerte.

Bulgaria peleará por conseguir un boleto para el Mundial de 2026, por lo que sacar puntos de este primer duelo sería un resultado clave para sus aspiraciones de llegar a la justa que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Dónde ver España vs Bulgaria? 

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre
  • Hora: 12:45 horas del centro de México
  • Lugar: Vasil Levski National Stadium, Bulgaria
  • Transmisión: Sky Sports
