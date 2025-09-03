Eliminatorias Conmebol: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de Argentina vs Venezuela?

La Albiceleste llega con el boleto al Mundial de 2026 asegurado

Ana Patricia Spíndola Andrade
3 de Septiembre de 2025
Argentina recibe a Venezuela en eliminatorias
La actividad de las eliminatorias mundialistas para la Copa Mundial 2026 se reanudó esta semana y en la Conmebol, la actual campeona del mundo, la Selección de Argentina, saldrá a escena nuevamente. La Albiceleste recibe en Buenos Aires a Venezuela, que no pierde esperanza de meterse en zona de clasificación directa. 

Por ahora, La Vinotinto actualmente está en el séptimo lugar de la eliminatoria sudamericana con 18 puntos, por lo que jugaría el repechaje internacional. Para meterse directo, necesita ganar y que Colombia, con una ventaja de cuatro unidades, pierda este jueves ante Bolivia, y así ambas selecciones llegarán a la última jornada a disputar el boleto. 

La Vinotinto se juega la vida en la eliminatoria
Despedida de Messi, el atractivo de Argentina 

Por parte del equipo dirigido por Lionel Scaloni, ya no tiene probabilidad de perder el primer lugar de la eliminatoria, por lo que lo más destacado será el "adiós" a Lionel Messi. El capitán de Argentina reconoció que el partido de este jueves será el último de un clasificatorio de la Conmebol. 

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistosos o más partidos", declaró la 'Pulga' hace una semana con Inter Miami. De momento se desconoce cuándo será su último juego en Buenos Aires con la Albiceleste, pero al menos es un hecho que no volverá a jugar una eliminatoria mundialista en casa.

Messi tendrá un partido especial en Buenos Aires
¿Dónde y a qué hora ver el Argentina vs Venezuela de las eliminatorias?

  • Fecha: Jueves 4 de septiembre de 2025
  • Horario: 17:30 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Monumental
  • Transmisión: Vix
La Albiceleste llega al compromiso ya clasificado a la Copa Mundial
