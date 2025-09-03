¡Lo que pudo ser! Hat-Trick de Denis Bouanga le da importante victoria a Gabón en Eliminatoria africana

La Selección de Gabón, se acercó a la Copa Mundial de 2026 con una contundente victoria por 4-0 sobre Seychelles en su partido de clasificación del Grupo F. El resultado eleva a los Panthers a 18 puntos, presionando a Costa de Marfil de cara a su encuentro con Burundi.

Los visitantes no perdieron tiempo en imponer su autoridad en el partido. Denis Bouanga abrió el marcador a los cuatro minutos, culminando una gran asistencia de T. Averlánt. El delantero de Los Ángeles LAFC, duplicó su cuenta en el minuto 34 antes de completar su hat-trick solo cuatro minutos después, esta vez asistido por Guelor Kanga.

Con el partido prácticamente decidido antes del descanso, Gabón mantuvo el control del partido, limitando las oportunidades de Seychelles a muy pocas. Al final del partido, el suplente Yannis M'bemba anotó el cuarto gol en el minuto 89 tras combinar con David Patrick Sambissa, sellando una actuación dominante del equipo de Thierry Mouyouma.

From Gabon to the world 🇬🇦@BouangaDenis scores a hat trick in Gabon’s World Cup qualifier match🎩🪄 pic.twitter.com/yqxc4HRodq — LAFC (@LAFC) September 4, 2025

Sueñan con el Mundial

La victoria deja a Gabón con 18 puntos en siete partidos, lo que lo sitúa momentáneamente en la cima del Grupo F. Todas las miradas se centran ahora en los Elefantes de Costa de Marfil, que se enfrentan mañana a Burundi. Ese partido podría ser decisivo para definir la carrera por el primer puesto, mientras los clasificados entran en la recta final.

Para Gabón, el mensaje es claro: con Bouanga en gran forma, siguen firmes en la búsqueda de la clasificación para la Copa del Mundo.

