Eslovaquia vs Alemania: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de UEFA?

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue tomando forma y en Europa comienzan a disputarse partidos clave. Este jueves, Alemania y Eslovaquia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada al enfrentarse en el arranque del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA.

La Selección Alemana, una de las potencias históricas del futbol mundial, inicia un nuevo proceso en busca de recuperar protagonismo internacional tras sus altibajos en las últimas competencias. Por su parte, Eslovaquia intentará dar la sorpresa y consolidarse como un rival incómodo en el sector.

El Grupo A lo completan Irlanda del Norte y Luxemburgo, selecciones que también estarán atentas a lo que ocurra en este primer enfrentamiento, pues podría marcar el ritmo de la clasificación.

¿Dónde ver Eslovaquia vs Alemania?