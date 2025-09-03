Eslovaquia vs Alemania: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de UEFA?

Arrancan las Eliminatorias Mundialistas en UEFA

REDACCIÓN RÉCORD
3 de Septiembre de 2025
Eslovaquia vs Alemania: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de UEFA?
Eslovaquia vs Alemania, Eliminatorias Mundialista de UEFA | RÉCORD

El camino rumbo al Mundial 2026 sigue tomando forma y en Europa comienzan a disputarse partidos clave. Este jueves, Alemania y Eslovaquia protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada al enfrentarse en el arranque del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA.

La Selección Alemana, una de las potencias históricas del futbol mundial, inicia un nuevo proceso en busca de recuperar protagonismo internacional tras sus altibajos en las últimas competencias. Por su parte, Eslovaquia intentará dar la sorpresa y consolidarse como un rival incómodo en el sector.

El Grupo A lo completan Irlanda del Norte y Luxemburgo, selecciones que también estarán atentas a lo que ocurra en este primer enfrentamiento, pues podría marcar el ritmo de la clasificación.

¿Dónde ver Eslovaquia vs Alemania?

  • Fecha: jueves 4 de septiembre
  • Hora: 12:45 horas del centro de México
  • Lugar: Tehelné pole
  • Dónde ver: SKY SPORTS

 

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno de la CDMX anuncia día feriado para la inauguración del Mundial 2026

Internacionales | 03/09/2025

Gobierno de la CDMX anuncia día feriado para la inauguración del Mundial 2026
Brasil vs Chile: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL?

Futbol Internacional | 03/09/2025

Brasil vs Chile: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL?
Dani Rodríguez como capitán del Mallorca

Futbol Internacional | 03/09/2025

Capitán del Mallorca es suspendido del club por criticar al entrenador
Te recomendamos
Gobierno de la CDMX anuncia día feriado para la inauguración del Mundial 2026
UEFA

LO ÚLTIMO

 