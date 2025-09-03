Brasil vs Chile: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL?

La Jornada 17 de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo presenta un duelo con tintes contrastantes: Brasil recibe a Chile en un choque donde ambas selecciones llegan con panoramas completamente distintos.

Ancelotti, DT de Brasil |

Por un lado, la Canarinha ya tiene asegurada su clasificación al próximo Mundial, demostrando una vez más su poderío en la región y buscando ahora mantener el ritmo competitivo para llegar en la mejor forma posible a la justa.

Chile eliminado del Mundial |

En cambio, la selección chilena llega eliminada, sin opciones de pelear por un boleto y con el único objetivo de cerrar de manera digna un proceso que no alcanzó las expectativas. Para La Roja, este encuentro representa la oportunidad de dar un golpe anímico y despedirse con orgullo frente a un rival histórico.

Estadio Maracana | AP

¿Dónde ver Brasil vs Chile?