Brasil vs Chile: ¿Cuándo y dónde ver las Eliminatorias Mundialistas de CONMEBOL?

La Jornada 17 de las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo a la Copa del Mundo presenta un duelo con tintes contrastantes: Brasil recibe a Chile en un choque donde ambas selecciones llegan con panoramas completamente distintos.
Por un lado, la Canarinha ya tiene asegurada su clasificación al próximo Mundial, demostrando una vez más su poderío en la región y buscando ahora mantener el ritmo competitivo para llegar en la mejor forma posible a la justa.
En cambio, la selección chilena llega eliminada, sin opciones de pelear por un boleto y con el único objetivo de cerrar de manera digna un proceso que no alcanzó las expectativas. Para La Roja, este encuentro representa la oportunidad de dar un golpe anímico y despedirse con orgullo frente a un rival histórico.
¿Dónde ver Brasil vs Chile?
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 18:30 horas del centro de México
- Lugar: Estadio de Maracaná | Rio de Janeiro
- Dónde ver: VIX+