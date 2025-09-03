Afición de Betis 'explota' ante Nelson Deossa por salir de fiesta tras derrota

El colombiano Nelson Deossa, exjugador de Rayados y actual futbolista del Real Betis, quedó en el centro de la polémica en España después de ser captado en una discoteca de Sevilla horas después de la derrota de su equipo ante el Athletic Club de Bilbao en la Jornada 3 de LaLiga.

El mediocampista cafetalero debutó oficialmente con el conjunto bético el pasado 31 de agosto, entrando de cambio para disputar los últimos 18 minutos en el partido que terminó 2-1 a favor del cuadro vasco en el Estadio Benito Villamarín. Sin embargo, su estreno quedó marcado por la controversia extracancha.

Debutó con Betis | X

Nelson Deossa, captado en un club nocturno tras la derrota del Betis

A través de redes sociales se viralizaron fotografías de Deossa en el club nocturno Rosso by Antique Theatro, reconocido punto de reunión en Sevilla. La salida de fiesta, justo después del tropiezo en casa, provocó malestar entre la exigente afición verdiblanca.

Aunque el futbolista no rompió ninguna regla disciplinaria, la imagen del colombiano fue cuestionada por los seguidores, quienes consideran que aún debe demostrar compromiso para ganarse la confianza en el club.

Fue captado de fiesta | X

Críticas de la afición bética a Nelson Deossa

Los comentarios en redes sociales no tardaron en aparecer. Entre los más destacados se leyeron frases como, “Está bien eso de irse de fiesta después de una derrota…”, “De momento lleva más noches en Rosso que partidos jugados, así mala cosa…”, "celebró yéndose de copas, buena forma de hacerlo", "Parece que no le dolió mucho la derrota de ayer" y "Estará de resaca…", entre muchos otros.

Las reacciones reflejaron la molestia de la hinchada, que esperaba un mayor nivel de responsabilidad por parte de Deossa en sus primeros días como jugador del Betis.

Recibió las críticas de la afición | X