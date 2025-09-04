Partidos de hoy 4 de septiembre de 2025

¡Paren todo, regresa la NFL! Tras meses de espera finalmente veremos un juego de temporada regular de futbol americano. Además, el futbol de selecciones está de vuelta con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Todo esto y más en la agenda de este jueves 4 de septiembre del 2025. A continuación te presentamos los partidos a seguir de este día.

Siete meses tuvimos que esperar, pero este jueves finalmente vuelve la NFL. Los campeones de Super Bowl, los Philadelphia Eagles abrirán la temporada enfrentándose a su máximo rival, y el equipo más importante de toda la la Liga en los Dallas Cowboys. Este juego dará inicio a la nueva temporada, misma que verá juegos casi todos los días de la semana.

REgresa la NFL | X @NFL

Se definen los clasificados al Mundial

Este jueves también tendremos los primeros partidos de la Fecha FIFA de septiembre, en la cual, varios equipos buscarán su clasificación al Mundial 2026. Aunque en Europa a penas inicia el torneo eliminatorio, en África y Sudamérica ya sólo faltan dos partidos.

Entre los encuentros más atractivos de la UEFA tendremos a Alemania midiéndose a Serbia y España a Hungría. En cuanto a la Conmebol, la campeona del Mundo Argentina enfrentará a Venezuela en lo que puede ser el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina con su selección. Además Brasil se medirá a la ya eliminada Chile.

Futbol en México

Finalmente, también tendremos futbol en nuestro país pues, aunque hay pausa por Fecha FIFA, tanto la Liga de Expansión como la Liga Femenil tendrán actividad. Por el lado de la categoría plata los Venados de Mérida recibirán a Atlético Morelia, mientras que el la Femenil, Santos se medirán ante Necaxa.