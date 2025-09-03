Jürgen Damm, quien fuera una de las grandes promesas del futbol mexicano y que actualmente es jugador de Oakland Roots de la USL Championship en Estados Unidos, declaró durante una entrevista, lo importante que es para el equipo mexicano que regresa Hirving ‘Chucky’ Lozano.

“La selección tiene grandísimos extremos como el Chino Huerta, Alexis Vega, el Piojo Alvarado, Orbelín y el Chucky Lozano. Él viene a aportar no solamente desequilibrio, velocidad y experiencia, que es lo más importante, sino también esa alegría que irradia en el vestidor. Es una muy buena convocatoria y espero que le vaya muy bien a él y a toda la selección mexicana”, declaró para Claro Sports.

Lozano y Damm en la Selección Mexicana 2017 I IMAGO7

Merecido retorno

Damm, no solo se refirió a Lozano como el gran jugador que es y las aportaciones positivas al vestidor mexicano, sino que se cayó en elogios para el actual jugador de San Diego FC, añadiendo sus recuerdos de los inicios de ambos en Pachuca.

“Es un tipo muy querido con un aura muy especial. Me tocó compartir los inicios juntos en Pachuca, él por una banda y yo por la otra. Es un grandísimo ser humano y un profesional en toda la extensión de la palabra, siempre muy disciplinado. Ha tenido una gran carrera en Europa y ahora en San Diego lo está haciendo muy bien”, añadió.

Hirving Lozano en San Diego FC I IMAGO7

Experiencia y futbol

Desde marzo de 2024, el Chucky no veía actividad con la Selección Mexicana, sin embargo, poco más de un año después, Lozano llega al cuadro de Javier Aguirre para aportar futbol, experiencia y liderazgo a los nuevos talentos de cara a la Copa del Mundo 2026.

Chucky Lozano con la Selección Mexicana I IMAGO7