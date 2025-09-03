Johan Vásquez sobre Santiago Giménez: ‘Es un ejemplo’

El capitán del Génova dio su opinión sobre el delantero de la Selección Mexicana

Aldo Martínez
3 de Septiembre de 2025
Johan Vásquez en conferencia de prensa
Johan Vásquez en conferencia de prensa | IMAGO7

Uno de los referentes en la defensa mexicana, Johan Vásquez, habló durante una entrevista para el medio TUDN, sobre la importancia que es tener a un hombre como Santiago Giménez en el equipo Tricolor, asegurando que es un ejemplo y recalcando su importancia en el equipo.

“Santi es un ejemplo para muchos mexicanos, pudo haber dado otras cosas, lo tenemos qué ver como positivo, pero cuando las circunstancias y él decidió, sabe lo que es, lo que puede demostrar, va a ser sensacional, no es fácil a veces, podrías tener cosas en contra, pero él decide estar siempre ahí”, declaró Johan.

Santi Giménez en concentración con México I IMAGO7

Los pioneros contemporáneos de México en Europa

Durante la entrevista, el defensor canterano de los Pumas, aseguró que no es tan fácil tener a muchos mexicanos jugando en el viejo continente, sin embargo, los que figuran en él, quieren ser un ejemplo y que los más jóvenes sigan su ejemplo.

“A final de cuentas no sé si somos pocos, pero estamos dejando una semilla para el futuro, damos un granito de arena para los mexicanos, obviamente se escucha que queremos más mexicanos, no es como poner frijoles, son cosas difíciles, hacemos nuestra parte, a veces un año difícil, es parte del crecimiento de Europa, ojalá sea un ejemplo para los que quieran venir acá”, concluyó.

Vásquez en la concentración de México I IMAGO7

Duelos cruciales para México

En la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana enfrentará a sus similares de Japón y Corea del Sur, en lo que serán los primeros dos juegos ‘cruciales’ para la preparación del Tri de cara a la Copa del Mundo del 2026.

Johan Vásquez campeón de la Copa Oro I IMAGO7

