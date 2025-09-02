¿Cuál es el registro de ganados y perdidos de la Selección Mexicana vs selecciones asiáticas?

Esta semana será una nueva prueba para la Selección Mexicana de Javier Aguirre previo a la Copa Mundial 2026. Como anfitrión, el Tri no disputa eliminatorias, por lo que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha tenido que buscar rivales de alto calibre para juegos amistosos.

Para la Fecha FIFA de septiembre, los elegidos fueron contrincantes de la Confederación Asiática de Futbol (AFC): la Selección de Japón y la Selección de Corea del Sur. Ambos equipos ya tienen su boleto a la justa mundialista del próximo año, por lo que tuvieron disponibilidad de calendario para agendar el amistoso contra el Tri.

El Tri enfrentará a Corea del Sur en esta Fecha FIFA | IMAGO7

Así le ha ido a México contra Japón y Corea del Sur

Los Tigres de Oriente son el rival de la AFC que en más ocasiones se ha enfrentado a México, con 14 duelos, de los cuales el combinado azteca ganó ocho, tres de forma consecutiva, incluido uno en la Fase de Grupos de la Copa Mundial de Rusia 2018. Su último enfrentamiento, el 14 de noviembre de 2020, finalizó 2-3, con goles de Raúl Jiménez, Uriel Antuna y Carlos Salcedo.

En cuanto a los nipones, será su séptimo enfrentamiento. La Selección Mexicana tiene ventaja de cinco triunfos o por una derrota, misma que ocurrió en su primer partido, en mayo 1993, por marcador 2-3. Tras ello, México ganó los cinco siguientes juegos, el más reciente el 17 de noviembre de 2020, con goles de Jiménez e Hirving 'Chucky' Lozano.

Japón volverá a enfrentar al Tri después de cinco años | IMAGO7

Otros rivales de la Federación de Futbol de Asia Oriental a los que se ha enfrentado el Tri son China y Corea del Norte, contra los cuales nunca ha perdido. Ante la primera tiene tres triunfos en tres partidos, mientras que ante los Chollima, mismo que data de marzo de 2010 y el cual México ganó con marcador 2-1.

RIVAL PJ PG PE PP Corea del Sur 14 8 1 5 Japón 6 5 - 1 China 3 3 - - Corea del Norte 1 1 - -

Así es el historial contra árabes y bicontinentales

En lo que respecta a selecciones de las Federaciones de Asia Central y del Oeste de Asia, la Selección Mexicana tiene un historial más breve. Con siete juegos, Arabia Saudita es la nación árabe o bicontinental (que comparten territorio en África) que más ocasiones se ha enfrentado al Tri.

Corea del Sur es la selección asiática que más veces ha enfrentado a México | IMAGO7

Los Halcones Verdes nunca han derrota a México, que presume seis triunfos y un empate en este historial. Su último compromiso fue en la Copa Oro 2025, en Cuartos de Final, con victoria 2-0 para el Tri gracias al tanto de Alexis Vega y el autogol de Abdullah Madu.

Las Selecciones de Irán e Irak son las siguientes dos con más enfrentamientos, con tres y dos, respectivamente. El resto solo ha coincidido en una ocasión, con la Selección de Qatar como la única que ha vencido al Tri; lo logró en la Copa Oro 2023, en la Fase de Grupos con marcador 0-1 gracias al gol de Hazem Ahmed.

RIVAL PJ PG PE PP Arabia Saudita 7 6 1 - Irán 3 3 - - Irak 2 2 - - Yemen del Norte 1 1 - - Kuwait 1 - 1 - Jordania 1 - 1 - Uzbekistán 1 - 1 - Emiratos Árabes Unidos 1 - 1 - Qatar 1 - - 1

Qatar es la única selección de Asia Occidental y Central que ha vencido al Tri | IMAGO7