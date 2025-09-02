Selección Mexicana fue víctima de un robo en su llegada a Oakland

Apenas llegó a Estados Unidos y la Selección Mexicana ya tuvo sus primeros problemas. El equipo dirigido por Javier Aguirre arribo a Oakland el domingo por la noche, pero el recibimiento no fue el mejor.

De acuerdo con información de ESPN, el Tri fue víctima de un robo previo a su compromiso amistoso la próxima semana contra la Selección de Japón. Por fortuna, no hubo nada que lamenta más que pérdidas materiales.

México llegó a Oakland este domingo | IMAGO 7

¿Qué le robaron a la Selección Mexicana?

Según la fuente mencionada, los perpetradores rompieron el candado de uno de los transportes del Tri, ubicado en el estacionamiento, y tomaron un baúl de utilería. Por lo que solo se robaron "algunas cosas para entrenar".

Por fortuna, como el robo se realizó en el estacionamiento, nadie del equipo azteca resultó perjudicado.Ni utileros, ni jugadores, ni cuerpo técnico se vieron afectados por este hecho.

Afortunadamente, no pasó a mayores el robo | IMAGO 7

¿Cuándo enfrenterá México a Japón?

El Tri enfrentará dos compromisos en esta Fecha FIFA de septiembre y que serán un mayor desafío para Javier Aguirre como preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. El primero será contra Japón, este sábado 6 a las 20:00 horas.

Su último encuentro fue el 17 de noviembre de 2020. Raúl Jiménez e Hirving 'Chucky' Lozano hicieron los goles en la victoria 0-2 de aquel partido disputado en el Merkur Arena, en Austria.

Desde hace cinco años México no se enfrenta a Japón | IMAGO 7