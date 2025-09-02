Conoce a los jugadores de la Selección de Japón que enfrentará a México

Continuan las pruebas para Javier Aguirre a tan solo meses de encarar la Copa del Mundo de 2026, esta vez, tendrá que enfrentarse a un par de selecciones asiáticas que significaran la parte del proceso del 'Vasco' en el mes de septiembre.

El primero de estos rivales será Japón, equipo al que se medirá el próximo sábado 6 de septiembre en el Oakland Stadium. Parte de los datos relevantes de esta selección es que muchos de sus jugadores que estarán presentes en el partido, forman parte de algún club europeo.

Los japoneses han llevado un proceso importante de cara a los siguientes mundiales | MexSport

Rival de categoría

Japón, el primer rival de México en esta Fecha FIFA, fue la primera selección clasificada al Mundial de 2026; sin embargo, eso no es lo que más podría 'asustar' a los mexicanos, como sí podría hacerlo la convocatoria que tiene para este compromiso, pues el 70% de sus jugadores juegan en algún club de Europa.

18 de los 25 jugadores convocados son de un equipo del 'Viejo Continente', algunos de los nombres más destacados se encuentran: Daichi Kamada (Crystal Palace), Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt), Kaoru Mitoma (Brighton), Takumi Minamino (Monaco), Wataru Endo (Liverpool) y Takefusa Kubo, quien juega actualmente para la Real Sociedad.

Take Kubo es uno de los jugadores más importantes de los japoneses | MexSport

Además de contar con la experiencia europea de la gran mayoría de sus jugadores, la Selección del Sol Naciente tiene a un cuerpo técnico que se ha mantenido con el paso del tiempo; encabezado por Hajime Moriyasu, quien actualmente cuenta con 57 años, acompañado de Makoto Hasebe, exjugador del Eintracht Frankfurt, uno de los más recientes campeones de la UEFA Europa League.

Encuentro de viejos conocidos

El actual entrenador del Tri, Javier 'Vasco' Aguirre, fue entrenador de la selección japonesa entre agosto de 2014 hasta febrero de 2015. Con el estratega mexicano comandando el proyecto, los nipones lograron alcanzar los Cuartos de Final de la Copa Asiática. Desafortunadamente, el proceso no pudo continuar debido a los problemas que enfrentó Aguirre con el supuesto amaño de partido en el Levante vs Zaragoza de la temporada 2010-2011.

Este será un encuentro de dos cuerpos técnicos similares | MexSport

Fue hasta 2019 cuando Aguirre quedó absuelto de cualquier tipo de acusación; desde entonces hasta la fecha ha tenido una gran cantidad de trabajos tanto en clubes como en otras selecciones del mundo, como Egipto, a quienes dirigió de 2018 a 2019.