Rivales de altura: Selección Mexicana se medirá a equipos bien rankeados y mundialistas

La Selección Mexicana se encuentra lista para encarar sus partidos en esta Fecha FIFA, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a dos selecciones asiáticas que promete ser un par de pruebas importantes rumbo al Mundial 2026.
El Tri se medirá en primera instancia a Japón que es de la mejor rankeada por FIFA en cuanto a la confederación de Asia; los ‘Samuráis Azules’ aparecen en la decimoséptima posición después de tener un ligero descenso.
‘El Sol Naciente’ tiene a grandes jugadores de alta consideración como Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Kaoru Mitoma y Daichi Kamada entre los de mayor renombre y posiblemente vean acción, seleccionado que ya se encuentra en el Mundial 2026.
Corea del Sur
Otro rival que tendrá como prueba será Corea del Sur quien se encuentra en el sitio 23 del ranking FIFA y que también se encuentra clasificada rumbo a la próxima justa mundialista. ‘Los Tigres’ no han faltado a ninguna edición desde 1986.
Los coreanos tienen en sus filas a grandes figuras como: Kang-in Lee del París Saint-Germain, Min-Jae Kim del Bayern Munich además del delantero de Genk Hyeon-gyu Oh de apenas 24 años y que es uno de los referentes.
Heung-min Son
Pero, el jugador que más impacto tiene dentro del seleccionado es Heung-min Son, el exjugador del Tottenham es quien le pone verticalidad y amor al equipo; ahora llega como flamante jugador de Los Ángeles FC.