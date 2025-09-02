Rivales de altura: Selección Mexicana se medirá a equipos bien rankeados y mundialistas

La Selección Mexicana se encuentra lista para encarar sus partidos en esta Fecha FIFA, el conjunto dirigido por Javier Aguirre se medirá a dos selecciones asiáticas que promete ser un par de pruebas importantes rumbo al Mundial 2026.

México l IMAGO7

El Tri se medirá en primera instancia a Japón que es de la mejor rankeada por FIFA en cuanto a la confederación de Asia; los ‘Samuráis Azules’ aparecen en la decimoséptima posición después de tener un ligero descenso.

‘El Sol Naciente’ tiene a grandes jugadores de alta consideración como Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Kaoru Mitoma y Daichi Kamada entre los de mayor renombre y posiblemente vean acción, seleccionado que ya se encuentra en el Mundial 2026.

Japón l X:FIFAWorldCup

Corea del Sur

Otro rival que tendrá como prueba será Corea del Sur quien se encuentra en el sitio 23 del ranking FIFA y que también se encuentra clasificada rumbo a la próxima justa mundialista. ‘Los Tigres’ no han faltado a ninguna edición desde 1986.

Los coreanos tienen en sus filas a grandes figuras como: Kang-in Lee del París Saint-Germain, Min-Jae Kim del Bayern Munich además del delantero de Genk Hyeon-gyu Oh de apenas 24 años y que es uno de los referentes.

Heung-min Son

Pero, el jugador que más impacto tiene dentro del seleccionado es Heung-min Son, el exjugador del Tottenham es quien le pone verticalidad y amor al equipo; ahora llega como flamante jugador de Los Ángeles FC.

Corea del Sur l X:FIFAWorldCup