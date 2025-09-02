Malagón manda mensaje a Gilberto Mora: "Tiene con qué comerse al mundo"

El arquero de América y de la Selección habló sobre "El niño" Mora antes de los partidos del Tri en Fecha FIFA

Marcos Olvera García
2 de Septiembre de 2025
Malagón le dio un consejo a Gilberto Mora
Malagón le dio un consejo a Gilberto Mora | IMAGO7

La Fecha FIFA de septiembre se acerca y, a días de que la Selección Mexicana juegue contra Corea del Sur y Japón, Luis Ángel Malagón ha mandado un mensaje para el juvenil mexicano más destacado: Gilberto Mora.

En una entrevista exclusiva para Mediotiempo, Malagón aseguró que Mora tiene mucho por hacer y por mejorar con la Selección, además de darle un consejo, pidiéndole que "se coma al mundo".

“El niño Mora, ese muchacho, yo creo que tiene para comerse el mundo a sus pies, y ojalá sepa comérselo, y qué bueno que tiene su papá ahí guiándolo

Yo creo que se tiene mucho con qué hacer, aunque digan que no; hay buena mano, hay buena materia prima y ahora sí se revierte el dicho de que hay maderas que no agarran el barniz, yo creo que ahora sí hay maderas que van a agarrar ese barniz que es el del profe (Aguirre), primeramente Dios, el chiste es creer en él, trabajar y lo demás se va a ir acomodando”, comentó el arquero de América.

El mediocampista de 16 años de los Xolos de Tijuana, tiene tres encuentros disputados con la Selección Mayor, aunque todavía no ha logrado marcar goles con el Tri.

